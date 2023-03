Tragico incidente sulla Lecco-Ballabio: morto un 26enne

Bruttissimo incidente sulla Lecco-Ballabio nel quale ha perso la vita un giovane di 26 anni. Secondo quanto riportato dalle testate locali, il giovane sarebbe originario di Segrate in provincia di Milano e avrebbe perso la vita a causa delle ferite gravi riportate.

La dinamica dell’incidente sulla Lecco-Ballabio

L’incidente, secondo le informazioni ottenute, sarebbe avvenuto intorno alle ore 2 di sabato 25 marzo sulla statale che collega Lecco a Ballabio. Due auto si sarebbero schiantate frontalmente all’interno di una galleria, la Santa Giulia, e per il giovane di 26 anni non ci sarebbe stato niente da fare. I soccorsi sono arrivati poco dopo sul luogo dell’incidente ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Nella fattispecie, sul luogo sono arrivati i membri della Croce San Nicolò di Lecco e della Croce rossa di Balisio con ambulanze differenti. Tuttavia, le ferite che il ragazzo di 26 anni ha ricevuto per lo scontro erano troppo gravi ormai.

L’altro ferito per lo scontro frontale

Lo scontro frontale all’interno di una galleria sulla Lecco-Ballabio ha coinvolto due veicoli. Oltre alla vittima 26enne, è stato ferito anche un ragazzo di 24 anni che viaggiava sull’altra auto. Dopo l’incidente, il giovane 24enne è stato assistito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Secondo alcune informazioni, si tratterebbe di un ragazzo originario del lecchese che dopo aver ricevuto il trattamento di primo soccorso è stato trasferito all’ospedale Manzoni. Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti in seguito gli agenti della Polizia Stradale di Lecco. Questi ultimi si sono occupati di effettuare i rilievi e cercare di ricostruire accuratamente la dinamica che ha portato allo scontro frontale delle due auto. In passato, ovvero a dicembre 2022, la galleria Santa Giulia era stato teatro di un altro evento drammatico, ovvero una caduta di massi improvvisa che aveva reso inaccessibile la strada. Tuttavia, in quell’occasione non ci furono feriti.