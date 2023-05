Incidente sul lavoro a Suzzara, operaia di 60 anni morta colpita da un oggetto

Non si fermano le morti sul lavoro, morti che stanno diventando una crudele routine. Questa mattina, un’operaia di 60 anni è morta mentre stava svolgendo il suo turno di lavoro in una carpenteria leggera di Suzzara, nel Mantovano. Attorno alle 11.54, come riportato dal quotidiano Il Giorno, nell’azienda B.L.C. produzioni metalliche, di Strada Donella 15/a, la donna sarebbe stata colpita da un oggetto durante una delle attività che svolgeva abitualmente.

L’arrivo dei soccorsi e le indagini

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, oltre a personale dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza (Areu) con automedica e ambulanza, ma, nonostante la tempestività dei soccorsi, per la sessantenne non c’è stato niente da fare. Secondo le prime ricostruzioni, la donna era già priva di vita. Oltre al soccorso medico, sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e gli ispettori dell’Ats Val Padana, al fine di ricostruire la dinamica dell’infortunio e di stabilire eventuali responsabilità, nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Attualmente è in corso l’ispezione dei tecnici della Medicina del lavoro dell’Ats. L’azienda Bcl è specializzata in produzioni metalliche e, in particolare, nello stampaggio e saldatura di lamiere a freddo.