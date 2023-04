Incidente sul lavoro a San Fratello: operaio morto cadendo da un’impalcatura

Incidente sul lavoro a San Fratello, perde la vita un operaio di 56 anni. La polizia locale sul posto per svolgere le indagini per ricostruire la dinamica.

La dinamica dell’incidente sul lavoro a San Fratello

Ennesimo incidente sul lavoro in Italia. La tragedia questa volta è avvenuta questa mattina a San Fratello nella provincia di Messina. Un operaio edile Lorenzo Petrolo, di anni 56, ha perso la vita mentre stava eseguendo dei lavori con l’impresa di cui era dipendente, all’interno di un cantiere in contrada Pulezzo. Stando a una prima ricostruzione si pensa che l’uomo sia caduto dal tetto dell’abitazione presso la quale stava lavorando, anche se non sono ancora note le cause che hanno fatto perdere alla vittima l’equilibrio. Sul posto è subito giunta un’ambulanza del 118 i cui sanitari, vista la gravità dei traumi subiti a causa della caduta, hanno subito allertato l’elisoccorso per riscattare il tempo. Inizialmente sembra che l’uomo fosse ancora cosciente ma che poco prima di essere trasportato in elicottero abbia perso conoscenza. L’uomo ha perso la vita durante il trasporto nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Sul posto i Carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Santo Stefano di Camastra e la Polizia locale per svolgere le indagini e chiarire la dinamica del tragico incidente sul lavoro.

Un altro brutto incidente pochi giorni fa a Messina

L’incidente di San Fratello segue quello accaduto pochi giorni fa a Messina. Infatti, Mauro De Salvo di 47 anni, ha perso la vita, dopo aver provato ad arrampicarsi sul balcone della sua abitazione. L’uomo era residente al Complesso «Paradise» del Villaggio Annunziata aveva dimenticato le chiavi in casa e per non rimanere fuori ha provato ad entrare in un modo alternativo. Mentre si stava arrampicando ha perso l’equilibrio e ha colpito l’asfalto violentemente con il capo. L’uomo ha riportato gravi traumi alla testa e ha perso la vita sul colpo visto che è precipitato dall’altezza di un secondo piano circa.