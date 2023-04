Incidente sul lavoro a San Felice del Benaco: morto Giancarlo Bertelli

Un ulteriore incidente sul lavoro in Italia, questa volta a San Felice del Benaco. Giancarlo Bertelli, uomo di 65 anni, è precipitato dal ponteggio di un edificio ed ha perso la vita intorno alle ore 07:30 di questa mattina. Bertelli non era un operaio, come alcune fonti avevano riportato poco dopo l’incidente, ma il presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda che gestiva i lavori.

La dinamica dell’incidente sul lavoro a San Felice del Benaco

Giancarlo Bertelli, la vittima dell’incidente sul lavoro a San Felice del Benaco, aveva 65 anni ed era di Salò. Insieme ad altri operai si stava occupando di gestire i lavori di ristrutturazione di una villetta sita tra via Gardiola e via Silvella. Il 65enne avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio mentre si trovava su un’impalcatura e sarebbe precipitato giù, perdendo la vita dopo il violento impatto con il suolo. Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto cadere l’uomo. Molto probabilmente la vittima ha messo un piede in fallo oppure è stata colpita da un malore improvviso. Non a caso, sono proprio queste le ipotesi delle autorità che continuano a indagare sull’incidente. Infatti, gli ispettori del nucleo di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ats e i Carabinieri stanno ancora ricostruendo la dinamica. Sicuramente nelle prossime ore ci saranno ulteriori dettagli su questo incidente avvenuto a San Felice del Benaco.

I soccorsi per la vittima

Sono stati inutili i soccorsi per salvare Giancarlo Bertelli, la vittima dell’incidente sul lavoro a San Felice del Benaco. I sanitari del 118 che sono arrivati sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al lavoratore. Infatti, poco dopo il loro arrivo, gli operatori sanitari hanno costatato il decesso di Bertelli. La salma dell’uomo è stata trasferita all’ospedale Civile di Brescia, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che sta valutando se disporre un’autopsia.