Incidente sul lavoro a Pavone Canavese, operaio morto per una bombola esplosa

Un brutto incidente sul lavoro a Pavone Canavese, una bombola è esplosa ed è stata fatale per un operaio che si trovava nelle vicinanze. A Pavone Canavese sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, che stanno mettendo in sicurezza l’area, i carabinieri della compagnia di Ivrea e il personale medico del 118.

La dinamica dell’incidente sul lavoro a Pavone Canavese

Tragedia a Pavone Canavese, un operaio perde la vita per un incidente sul posto di lavoro. L’incidente si è verificato in un cantiere del nodo idraulico di Ivrea, vicino al torrente Chiusella non lontano dall’autostrada A5 che collega Torino al traforo del Monte Bianco. Stando a una prima ricostruzione l’operaio, un 34enne italiano, stava maneggiando delle bombole per le saldature quando si è verificata l’esplosione fatale. Gli altri colleghi che hanno sentito l’esplosione hanno chiamato il numero unico delle emergenze 112. I soccorsi hanno potuto soltanto costatare la morte dell’uomo. Sul luogo sono stati visti anche i tecnici dello Spresal dell’Asl To4 per effettuare gli accertamenti relativi alle misure di sicurezza adottate.

Un altro incidente dopo quello di Piombino Dese

L’incidente sul lavoro di Pavone Canavese è il secondo dramma in poche ore in Italia. Pio Giarretta, operaio di 55 anni, stava lavorando in via Piave a Torreselle di Piombino Dese quando è precipitato in una cava di materiali inerti. Il volo è stato spaventoso e l’operaio è caduto da un’altezza di circa 2 metri. Nell’impatto con il terreno ha subito un trauma cranico che ha causato la morte. L’operaio è infatti deceduto sul colpo e sono stati inutili gli sforzi dei soccorritori. Poco dopo l’incidente, gli operatori del Suem 118 sono arrivati con l’elisoccorso e hanno provato a fare di tutto per rianimare Giarretta, ma ormai era troppo tardi. Sul luogo dell’incidente si sono recati anche membri dei Carabinieri che ora indagheranno per ricostruire accuratamente l’incidente e verificare le misure di sicurezza.