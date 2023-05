Incidente sul lavoro a Novi Ligure: morto un operaio nel cantiere di Palazzo Durazzo

Incidente sul lavoro a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, un operaio di 37 anni è morto durante i lavori di ristrutturazione di Palazzo Durazzo. Purtroppo non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e le autorità stanno indagando per avere maggiori dettagli sull’incidente.

La dinamica dell’incidente sul lavoro a Novi Ligure

Ennesima morte sul lavoro in Italia. Questa volta l’incidente è accaduto questa mattina, verso le 9:30, in via Paolo da Novi a Novi Ligure. Un operaio di 37 anni, di nome Antonio Summa, è stato travolto dal crollo di un lucernario di vetro perdendo la vita sul colpo, mentre lavorava ai lavori di ristrutturazione della facciata di Palazzo Durazzo. Ma la dinamica non è ancora chiara infatti, sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i tecnici dello Spresal per svolgere i rilievi. In particolare bisognerà capire se a rompersi sia stato il lucernaio o una struttura di vetro che lo sosteneva: l’operaio sarebbe stato colpito alla gamba, nella parte dove si trova l’arteria femorale, ferendolo a morte. Immediatamente è stato allertato il personale medico ma i medici hanno potuto solo confermare il decesso dell’uomo.

I lavori a Palazzo Durazzo e la decisione della coalizione di centro sinistra dopo la notizia dell’incidente

Il Palazzo Durazzo è un edificio storico e un punto fermo per la città di Novi Ligure. I lavori della facciata erano un’opera di ristrutturazione significativi per il restauro e il mantenimento di questo patrimonio culturale. La tragedia è stata inaspettata e ora le autorità indagheranno al riguardo per capire se siano stati rispettati tutti i protocolli di sicurezza all’interno del cantiere. Inoltre, a causa del grave incidente sul lavoro, la coalizione di centrosinistra ha deciso di annullare la manifestazione di chiusura elettorale programmata per oggi pomeriggio.