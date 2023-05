Incidente sul lavoro a Monsanto, chi era l’operaio agricolo Marco Meiattini

Era intento ad effettuare alcune operazioni di movimentazione di materiali, Marco Meiattini, 55 anni di Sinalunga, quando, a un certo punto, per cause ancora in corso di accertamento, il muletto è precipitato nel vuoto con l’uomo all’interno. L’incidente è avvenuto mentre Meiattini eseguiva una manovra per mettere una pedana nell’area del montacarichi. L’operario è morto sul colpo tra le lamiere del mezzo da lavoro, dopo un volo di 6 metri.

Tragico incidente sul lavoro a Monsanto

La tragedia è avvenuta attorno alle 16,20 di ieri pomeriggio. Per Meiattini, da qualche anno residente a Staggia nel Comune di Poggibonsi, non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno subito constatato la gravità delle condizioni dell’uomo. Il medico del 118 ha chiesto l’intervento di Pegaso, atterrato in uno spiazzo vicino alla fattoria, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Poggibonsi e quelli di Petrazzi, i carabinieri di Barberino Tavarnelle e la Misericordia di Tavarnelle. Il terribile incidente è avvenuto davanti agli occhi dei colleghi. Meiattini lascia la compagna e un figlio di 17 anni.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica

I carabinieri giunti sul posto hanno effettuato una serie di rilievi, per quanto saranno necessari alcuni giorni per accertare la dinamica esatta dell’incidente. Meiattini era molto conosciuto a Staggia Senese un piccolo borgo sulla Cassia: da anni era dipendente della fattoria di Monsanto ed era molto legato al suo lavoro. Lacerante il dolore del padre dell’uomo, che ripeteva agli agenti: «erano ore che lo chiamavo al telefono e non mi rispondeva».