Incidente sul lavoro a Messina: titolare della ditta morto nel cantiere dell’ospedale

Un’altra morte sul lavoro in Italia, questa volta a Messina, in un incidente nel cantiere dell’ospedale «Papardo» è morto un uomo di 65 anni. Si trattava del titolare della ditta che aveva l’incarico di portare a termine i lavori edili dell’ospedale.

La dinamica dell’incidente sul lavoro a Messina

Nunzio Micale, uomo di 65 anni, è morto quest’oggi sul cantiere dell’ospedale Papardo di Messina. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e dopo il fatale evento sul luogo sono arrivate le volanti della Polizia e gli agenti della scientifica. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si era recato questa mattina sul cantiere per effettuare un sopralluogo e visionare lo stato dei lavori ma sarebbe poi caduto da un ponteggio. Infatti, la ditta di Micale aveva ricevuto in sub appalto la realizzazione dei lavori per il nuovo reparto di Tomoterapia dell’ospedale. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 11. Nunzio Micale, la vittima dell’incidente sul lavoro a Messina, era originario di Spadafora e in molti lo conoscevano. Non a caso, in molti hanno lasciato messaggi sui social dopo aver appreso della sua morte. Coloro che lo hanno conosciuto lo ricordano come una persona speciale e di buon cuore.

La condanna dei sindacati

L’incidente a Messina di Nunzio Micale è l’ennesima morte sul lavoro in Italia. Ieri sempre in Sicilia, ad Avola, un operaio di 36 anni è stato stroncato da una scarica elettrica mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione di una casa. Per questa ragione, Saveria Corallo, segretario generale Feneal UIL Siracusa, Nunzio Turrisi, segretario generale Filca Cisl Siracusa Ragusa, e Salvo Carnevale, segretario generale Fillea Cgil Siracusa hanno effettuato un duro commento sulla situazione dei lavoratori in Sicilia. Nella fattispecie, hanno dichiarato: «Non basta più il cordoglio e l’attendismo perché qualcuno possa pensare che sarà sempre compito di altri quello di affrontare un problema che va oltre i cantieri e i luoghi di lavoro. Siamo dinanzi a una questione di civiltà. I dati su infortuni e morti bianche continuano a essere inequivocabili e drammatici, come confermato dai dati INAIL».