Incidente sul lavoro a Lamezia Terme: operaio morto schiacciato da un camion

Tragedia a Lamezia Terme, dove un operaio è morto a causa di un incidente sul lavoro. L’uomo aveva 54 anni ed è stato schiacciato da un camion mentre effettuava una riparazione in officina.

Incidente sul lavoro a Lamezia Terme

Il tragico incidente sul posto di lavoro si è verificato nella mattinata di martedì 31 gennaio. L’operaio che lavorava nell’officina autorizzata Iveco, a Lamezia Terme stava effettuando delle riparazioni quando un camion lo ha travolto procurandogli ferite mortali. L’uomo, Felice Costanzo, è rimasto incastrato sotto il mezzo che, con il suo peso consistente, gli ha causato lesioni gravi. Purtroppo per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti gli operatori ed i medici del 118 insieme ai Carabinieri, che hanno trovato la vittima in condizioni gravissime.

I soccorritori hanno richiesto in supporto un elisoccorso. Ma purtroppo Felice Costanzo non ha fatto in tempo a raggiungere l’ospedale di Catanzaro ed è morto a bordo dell’eliambulanza.

La procura indaga sulla dinamica dell’incidente

Stando alle prime ricostruzioni, la vittima, originaria proprio della cittadina in provincia di Catanzaro, stava lavorando nell’officina quando è avvenuto l’incidente. Sono ancora in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire la dinamica ed accertare eventuali responsabilità. Sul posto, per il coordinamento dell’attività investigativa, è giunto anche il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lamezia Terme.La vittima era considerata tra gli operai più esperti dell’officina e ancora non sono chiare le cause della caduta del camion. Felice Costanzo lascia la moglie e quattro figli.

Un gennaio nero per gli incidenti sul lavoro. Il 2023 si è da poco affacciato è già sono decine le morti avvenute da nord a sud del Paese in fabbriche, cantieri e officine. Morti bianche che non dovrebbero più contarsi. Dati sconcertanti che fanno riflettere sulla necessità di aumentare la sicurezza sui posti di lavoro e soprattutto investire sulla prevenzione.