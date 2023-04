Incidente sul lavoro alla Ipem di Brindisi: morto un operaio di 52 anni

Ennesimo incidente sul lavoro in Italia, questa volta a Brindisi dove un operaio di 52 anni ha perso la vita. La procura di Brindisi ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo per la morte dell’operaio 52enne morto questa mattina all’Ipem.

La dinamica dell’incidente alla Ipem di Brindisi

L’operaio della Ipem di Brindisi è stato schiacciato da una pala meccanica manovrata da un collega. L’uomo, di 52 anni, è morto questa mattina all’interno del raccordo ferroviario della Ipem, nella zona industriale di Brindisi. Il lavoratore, originario di Marcianise, in provincia di Caserta, era occupato a cambiare la benna quando è stato travolto dal mezzo. Inutili i soccorsi dei colleghi e del personale del 118 perché l’uomo è morto sul colpo. Il 52enne, la cui identità non è stata ancora svelata, lavorava per la Raccofer, una società napoletana che si occupa nella manutenzione e realizzazione di infrastrutture ferroviarie. Questa mattina, verso le 10, insieme ad altri quattro operai, stava lavorando come suo solito quando è stato vittima dell’incidente sul lavoro.

I soccorsi per salvare la vittima

I colleghi hanno provato a rianimare l’uomo di 52 anni dopo l’incidente sul lavoro ma hanno poi lanciato l’allarme al 118: sul posto sono arrivati i soccorritori insieme ai vigili del fuoco. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che confermare il decesso dell’uomo, mentre l’operaio che guidava il mezzo è stato colto da malore improvviso ed è stato trasportato in stato di shock in ambulanza all’ospedale Perrino per gli accertamenti sulla salute. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici dello Spesal che hanno interrogato i colleghi della vittima per raccogliere informazioni utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La zona interna al raccordo ferroviario è stata chiusa dai carabinieri per un sopralluogo del magistrato di turno in procura, il pm Giuseppe De Nozza che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. La salma è stata messa sotto sequestro così come il mezzo meccanico e l’area in cui si è verificata la tragedia sul lavoro.