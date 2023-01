Incidente sul lavoro a Foggia: operaio morto schiacciato da un camion

Un operaio di 47 anni è morto schiacciato da un camion. L’incidente sul lavoro si è verificato a Foggia per cause ancora da accertare. Le autorità stanno indagando sulla regolarità della sua posizione lavorativa e stanno accertando che la ditta rispettasse tutte le norme antinfortunistiche.

Incidente sul lavoro a Foggia

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava eseguendo dei lavori di manutenzione su un camion, all’interno del parcheggio della ditta per la quale lavorava, quando il mezzo lo ha travolto per cause ancora da accertare. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri all’interno del parcheggio della ditta C.d. Srl. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni dipendenti dell’azienda ma, quando il personale del 118 è arrivato, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto anche gli uomini del Servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro (Spesal) per gli accertamenti sulla posizione lavorativa della vittima. Sull’accaduto indaga la Polizia per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e per verificare se fossero state messe in atto tutte le misure previste dalla legislazione antinfortunistica.

Nel 2022 oltre 1.000 vittime

Quello avvenuto a Foggia è solo l’ennesimo incidente sul lavoro. É di qualche settimana fa il rapporto dell’Inail sulle morti sul lavoro registrate nel 2022. Come ogni anno, l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, ha presentato il bilancio dell’anno che si è chiuso. Dati tragici che per l’anno scorso hanno confermato un numero di vittime che supera quota 1.000.

Secondo l’istituto, infatti, a fine ottobre si erano verificati 909 infortuni sul lavoro con esito mortale, su un totale di ben 595.569 denunce, con un aumento percentuale del 32,9%. Un anno che si è chiuso tristemente e che purtroppo è già iniziato con altre vittime. Resterà da accertare le cause e il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro di quest’ennesimo incidente.