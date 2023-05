Incidente sul lavoro a Cosenza: operaio di 39 anni morto schiacciato da un masso

Le dimensioni preoccupanti delle morti sul lavoro in Italia lasciano senza parole anche chi, nel nostro lavoro, dovrebbe trovare sempre quelle giuste. Dopo il bilancio pesantissimo dell’ultima settimana, durante la quale in 24 ore sono morte sul lavoro tre persone nella sola Lombardia, una in Sardegna e una quinta nel Cosenzano, stavolta a perdere la vita è stato un operaio di 39 anni, Giuseppe Spagna.

Incidente sul lavoro a Cosenza: morto Giuseppe Spagna

L’incidente sul lavoro si è verificato a Rocca Imperiale, nell’Alto Ionio cosentino. La vittima, come riportato da La Stampa, é stata travolta e schiacciata da un masso che si è staccato, per cause in corso d’accertamento, da una struttura in calcestruzzo preesistente. L’operaio stava svolgendo dei lavori per la messa in sicurezza degli argini del torrente «Canna». per conto di un’impresa di movimento terra di Castrovillari.

La Procura apre un’inchiesta

Come da prassi, per risalire alle cause della morte dell’uomo, la Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un’inchiesta per accertare la presenza di eventuali responsabilità. Il cantiere in cui l’operaio stava lavorando è stato messo sotto sequestro. Giuseppe Spagna lascia una moglie e una figlia, con le quali risiedeva a Roseto Capo Spulico, comune in provincia di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cassano allo Ionio e i vigili del fuoco, ai quali è spettato il terribile compito di rimuovere il masso che ha travolto l’operaio, per consentire il trasferimento della salma nell’obitorio.