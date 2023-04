Incidente sul lavoro a Brienza: operaio morto precipitando in una cava

Terribile incidente sul lavoro a Brienza oggi, un operaio è morto dopo essere precipitato in una cava. L’uomo aveva 45 anni e si chiamava Dino Viscardi, purtroppo per lui i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

La dinamica dell’incidente sul lavoro a Brienza

I carabinieri stanno indagando sull’episodio per avere un quadro completo e chiaro della situazione. Ad ogni modo, secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto questa mattina verso le ore 9 a Brienza, in provincia di Potenza. Dino Viscardi era a bordo di un automezzo e si stava occupando del trasporto e dello scarico di inerti quando improvvisamente ha perso il controllo del veicolo ed è precipitato in una cava. Viscardi è caduto da un’altezza di circa 50 metri. Sul luogo sono arrivati poco dopo gli operatori sanitari del 118 ma non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo. Ora nell’area dell’incidente sul lavoro si stanno svolgendo accertamenti e indagini e stanno partecipando a queste ultime anche gli ispettori per la sicurezza sui luoghi di lavoro dell’azienda sanitaria provinciale di Potenza. La vittima di 40 anni era molto conosciuta dalla comunità di Brienza e in tanti apprezzavano Dino Viscardi per il suo impegno nel sociale e nel volontariato.

L’ennesimo incidente sul lavoro in Italia

L’incidente sul lavoro a Brienza è solo l’ultimo di una lunga serie. Nel 2023 ci sono stati tantissimi incidenti sui luoghi di lavoro in varie parti del territorio italiano. Ad esempio, solo pochi giorni fa è deceduto un operaio di 71 anni a Senago. Giuseppe Danieli, questo il nome della vittima, era andato in pensione ma di tanto in tanto lavorava come operaio in diversi cantieri industriali. L’uomo è precipitato da circa 14 metri ed ha perso la vita. In questo caso inoltre, ci sono state indagini dalla polizia locale e dagli ispettori dell’Ats per capire se tutte le misure di sicurezza fossero state attuate prima dell’incidente.