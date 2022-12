Incidente sul lavoro a Bologna: operaio cade dal capannone e muore

«Esprimo il mio cordoglio e quello della città alla famiglia e agli amici della vittima. Sul posto si sono recati, appresa la notizia, anche il comandante della nostra Polizia Locale Romano Mignani e il delegato al Lavoro Sergio Lo Giudice, per prendere cognizione diretta dell’accaduto. Confidiamo che il lavoro delle autorità inquirenti possa chiarire eventuali responsabilità e la dinamica dell’incidente. Come Comune e Città metropolitana ribadiamo il nostro impegno, insieme alle altre istituzioni, ai sindacati e al mondo delle imprese, affinché incidenti di questo genere non si ripetano». Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore esprime il cordoglio della comunità per la vittima del grave incidente sul lavoro avvenuto nel vicino Borgo Panigale.

Incidente sul lavoro a Bologna, chi è la vittima

Si chiamava Giuseppe Leanza, aveva 30 anni ed era originario della Sicilia. È questo l’identikit dell’operaio che è morto oggi, 5 dicembre, mentre lavorava su un capannone. Il giovane abitava nella vicina Zola Predosa, sempre nel Bolognese. Per conto di una ditta esterna, aveva il compito di installare la copertura di un capannone per pneumatici. Stando a una prima ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe caduto per via del cedimento del lucernario.

Giuseppe sarebbe caduto per decine di metri e l’impatto con il suolo non gli avrebbe lasciato scampo. I colleghi, sentendo il tonfo, dopo averlo trovato avrebbero allertato subito i soccorsi. Sul posto sono così intervenuti i soccorsi, ma potevano solo constatare il decesso dell’operaio. Sulla morte del 30enne ora indagano i tecnici dell’Asl e i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale.

I messaggi di cordoglio per il ragazzo siciliano a Bologna

«Buon viaggio amico mio» scrive un amico sui social. Il ragazzo di Paternò si era fatto subito benvolere dalla comunità operosa bolognese. In tanti lo ricordano come gran lavoratore, pronto anche a trasferirsi pur di lavorare.

Ora starà a chi indaga verificare se le misure di sicurezza disposte per normativa vigente siano state rispettate durante il suo turno di lavoro.