Bollate, incidente sul lavoro: operaio morto cadendo in un compattatore

Un operaio di 52 anni è morto stritolato da una pressa in un’impresa di demolizione auto. Si tratta dell’ennesima morte sul lavoro. L’incidente è avvenuto nella mattina del 27 dicembre, poco prima delle 8. La vicenda è ancora da ricostruire e le forze dell’ordine stanno lavorando al fine di comprendere la dinamica dei fatti.

Incidente sul lavoro a Bollate: morto un operaio

Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di origini egiziane di 52 anni sarebbe rimasto schiacciato nella pressa che comprime le auto per la loro demolizione al fine di recuperarne il metallo. Secondo gli inquirenti non sono ancora note le dinamiche dell’incidente e sono ancora in corso le indagini per comprendere l’accaduto.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 8 di martedì 27 dicembre – la chiamata al 118 è partita proprio alle 7:57. L’uomo lavorava nell’azienda Riam di Bollate in Via San Nicola, specializzata nella demolizione delle auto.

L’operaio è stato soccorso dagli operatori sanitaru sel 118, ma la situazione era ormai rrecuperabile e le ferite troppo gravi tali da vanificare ogni sforzo di rianimazione. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per riuscire a liberare il corpo dalla pressa.

Morti sul lavoro in crescita

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e comprendere come sia potuto accadere un incidente simile. Verranno sentiti eventuali testimoni e l’azienda, così da avere un quadro preciso della situazione.

La vicenda accaduta a Bollate rappresenta l’ennesimo incidente sul luogo di lavoro. L’ultima è avvenuta proprio il 23 dicembre, in cui un uomo di 40 anni è stato investito da un tir mentre lavorava nel tratto di autostrada Roma-Civitavecchia.

Appare evidente come sia necessario un intervento chiaro e minuzioso al fine di tutelare i lavoratori con delle normative adeguate. Sarà compito del Governo, dunque, varare una legge per proteggere coloro che svolgono lavori ad alto rischio di incidente.