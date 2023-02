Incidente sul lavoro a Bari, operaio di 79 anni morto cadendo da una scala

Addio a Giuseppe Ciancola, uomo di 79 anni morto sul colpo in un incidente sul lavoro a Bari. Si trovava lì per riparare l’impianto antincendio di un box condominiale quando è caduto a causa di una forte esplosione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e la polizia, ma per l’operasio non c’è stato nulla da fare.

Incidente sul lavoro a Bari: un morto

L’uomo stava lavorando all’interno di un garage condominiale nei pressi di via Giulio Petroni, dietro all’Hotel Excelsior, quando tutto ad un tratto ha sentito una forte esplosione, probabilmente causata da una bombola di ossigeno. Lo spavento e lo spostamento d’aria dovuto all’incidente ha catapultato l’anziano operaio giù dalla scala su cui si trovava per adeguare un impianto antincendio. Probabile che sia stata la bombola a colpire l’uomo in testa, provocandogli delle ferite e la conseguente caduta.

Si sta ancora indagando bene per chiarire con esattezza l’accaduto. Alcuni residenti della zona hanno testimoniato di aver udito un forte boato. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e anche il personale della Scientifica. È stata aperta un’inchiesta da parte della Procura su questo ennesimo incidente sul lavoro con l’accusa di omicidio colposo. Al momento non ci sono indagati.

Le dichiarazioni dei sindacati

Su questo caso, ma anche su altri successi tra l’anno scorso (51 in Puglia e una decina solo a Bari) e i primi mesi del 2023, sono intervenuti anche i dirigenti del sindacato Cgil Puglia: «Di certo è inaccettabile morire sul lavoro in un Paese che ha come fondamento della vita democratica proprio il lavoro. È drammatico non riuscire a fermare questa strage che non accenna a diminuire».

Lo stesso ha voluto affermare anche il segretario nazionale della Uil Emanuele Ronzoni: «Il lavoro è ancora una volta sinonimo di morte, anziché di vita. L’ennesimo incidente mortale registrato a Bari è la prova che tanto bisogna ancora fare per fermare questa strage silenziosa: non è ammissibile uscire di casa la mattina per conquistare un futuro stabile per sé e per i propri cari e non farvi più ritorno. A nome della nostra organizzazione rivolgo sentite condoglianze ed esprimo vicinanza alla famiglia della vittima».