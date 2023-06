Latina, incidente in via Nettuno tra furgone e camion: un morto

Brutto incidente avvenuto a Latina, precisamente a via Nettuno: c’è stato un violento scontro tra un furgone e un camion e purtroppo un uomo ha perso la vita. La vittima aveva 62 anni e la tragedia si è verificata intorno alle ore 14:30.

La dinamica dell’incidente in via Nettuno a Latina

Un furgone e un camion si sono scontrati frontalmente in via Nettuno, precisamente al confine tra Latina e Cisterna. Non è ancora molto chiara la dinamica dell’incidente e ci sono alcuni aspetti da chiarire. A causa di questo scontro, molto violento, ha perso la vita un uomo di 62 anni che era al volante del furgone. I sanitari del 118 sono subito arrivati sul posto per cercare di soccorrere l’uomo ma purtroppo per il 62enne non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. A causa dello scontro ci sono stati altri due feriti: un uomo di 56 anni e uno di 42 anni. Secondo alcune testimonianze, come riporta anche Today.it, il mezzo guidato dall’uomo di 62 anni è stato visto sbandare ripetutamente prima dello scontro. Tuttavia, su questo dettaglio non ci sono conferme e bisognerà attendere le indagini per ulteriori risvolti.

Le indagini della polizia

Sul luogo dell’incidente di Latina si sono recati gli agenti della polizia stradale che avranno il compito di effettuare i rilievi di rito. Grazie a questi ultimi potranno avere un quadro più chiaro sulla vicenda e ricostruire minuziosamente la dinamica dell’incidente. Sul posto sono giunti successivamente anche i membri dei vigili del fuoco che si sono occupati di sgomberare la strada e rimuovere le lamiere dalla corsia, così da mettere in sicurezza l’area. Ovviamente, a causa di tutte queste operazioni ci sono state evidenti ripercussioni sul traffico e la viabilità ha subito disagi e rallentamenti.