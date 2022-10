Incidente di Jesolo con quattro morti: il responsabile è stato scarcerato

Avrebbe ucciso quattro ragazzi 22enni tra il 13 e il 14 luglio 2019, in quello che fu poi noto come incidente di Jesolo. I giovani erano tutti del paese di Musile di Piave. I 22enni erano su una Ford Fiesta e stavano percorrendo la strada regionale 43. In quel momento, sopraggiungeva una Golf bianca con alla guida Marius Alin Marinica. Secondo le indagini e anche secondo tre gradi di giudizio, il 30enne aveva causato l’incidente per via della velocità di 100 chilometri all’ora.

Incidente Jesolo, presunto responsabile ai domiciliari

La Cassazione aveva condannato l’uomo a 8 anni, ma dopo 6 giorni in carcere, il 30enne finì ai domiciliari. Infatti, secondo il suo legale e la procura di Venezia, ci sarebbe stato un errore nei termini di notifica nell’ordinanza che lo avrebbe messo al gabbio. I termini erano scaduti da 24 ore quando fu notificato l’arresto all’uomo. Il tribunale di sorveglianza può scegliere se scarcerarlo anticipatamente, visto che i primi quattro anni sono già passati, oppure se disporre per lui lavori di pubblica utilità.

Così, ora è il tribunale di sorveglianza, in base ai quattro anni già scontati ai domiciliari, a stabilire se l’uomo resterà ai domiciliari, oppure sarà mandato a effettuare servizi di pubblica utilità. In ogni caso, per lui le porte del carcere sono lontane.

Nell’incidente morirono quattro ragazzi di 22 anni

L’incidente risale alla notte tra il 13 e il 14 luglio 2019. Dopo l’impatto con la Golf, la Ford Fiesta sbandò e il giovane alla guida non ebbe modo di riprendere il controllo del mezzo. Per questo, l’auto finì fuori strada e i quattro ragazzi morirono sul colpo. Si salvò solo una ragazza.

Il vizio di forma avrebbe riguardato le date. Infatti, la Procura ritardò di un giorno la disposizione del decreto di arresto. Lo sconto per buona condotta lo aveva portato alla soglia di meno di quattro anni di carcere da scontare, per cui sono stati disposti i domiciliari. Quindi, ora è stato accolto il ricorso dell’avvocato.