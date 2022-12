Isola d’Asti, incidente tra auto e camion: morta una donna di 59 anni

Incidente gravissimo all’Isola d’Asti. A perdere la vita in una galleria stavolta è una 59enne, che viaggiava con la sua auto. Nel sinistro sarebbe coinvolto anche un camion. I fatti si sono svolti oggi, 12 dicembre, verso le ore 14:30, all’altezza di Molina d’Asti. Per consentire l’arrivo dei mezzi di soccorso e lo sgombero della carcassa dell’auto la galleria è stata chiusa al traffico.

Isola d’Asti, incidente in galleria: muore una 59enne

Dopo il sinistro, sono stati subito allertati i vigili del fuoco e il personale sanitario. I vigili hanno estratto dalle lamiere una donna di 57 anni e l’occupante del camion. Per la donna, da subito il personale sanitario si è reso conto che non c’era più nulla da fare. L’altra persona è stata invece trasportata in codice rosso all’ospedale di Asti. La donna era originaria di Acqui Terme, ma per il momento non sono state rese note le sue generalità.

L’incidente ha causato anche una temporanea chiusura del traffico, per cui i mezzi sono stati dirottati verso una strada secondaria per raggiungere il paese o per chi doveva comunque passare da quelle parti.

Cosa è successo

Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che ora dovranno ricostruire le dinamiche dell’incidente. Infatti, non si sa nemmeno se si sia trattato di un tamponamento, oppure se i due mezzi si siano scontrati frontalmente. Quello che è certo è che l’auto coinvolta, secondo La Stampa, sarebbe una Dacia.

Gli inquirenti dovranno accertare quali erano le condizioni della donna e di chi guidava il camion al momento dell’impatto e se l’illuminazione all’interno della galleria era sufficiente a garantire la visibilità necessaria per una guida sicura. In più, ci sarà da verificare anche la direzione, senza contare la velocità dei due mezzi. Come si può notare dalle immagini, l’auto risulta completamente danneggiata.