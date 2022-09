Incidente in Porta Venezia: auto della Polizia contro una Ferrari e una moto

Un’auto dei vigili urbani impegnata nell’inseguimento di una vettura che non si era fermata all’alt si è scontrata contro una Ferrari prima di ribaltarsi sul marciapiedi e urtare una moto: è la dinamica di un incidente avvenuto nella mattinata di venerdì 23 in zona Porta Venezia a Milano. Il sinistro, che ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico cittadino, ha causato un bilancio di quattro feriti.

Incidente tra Polizia Ferrari in Porta Venezia

I fatti si sono verificati in piazza Oberdan poco dopo mezzogiorno. Secondo quanto ricostruito, la pattuglia stava inseguendo, con sirene e lampeggianti, un’Audi che non aveva rispettato una precedenza e non si era fermata all’alt. All’improvviso, nel mezzo di un incrocio tra corso Buenos Aires e i Bastioni, ha impattato violentemente contro una Ferrari che proveniva da viale Piave.

Il conducente della super car, come lui stesso ha riferito a MilanoToday, era appena ripartito dopo che il semaforo era diventato verde e aveva la visuale ostacolata dalla presenza dei caselli. Per questo non ha visto l’auto degli agenti arrivare ad elevata velocità: «Solo per fortuna non ero ancora al centro dell’incrocio, altrimenti le conseguenze potevano essere ben peggiori». Ma non è finita: la vettura su cui viaggiavano i poliziotti ha finito per ribaltarsi e, dopo aver divelto alcuni cartelli stradali, si è scontrata con una moto che stava percorrendo viale Città di Fiume in direzione viale Majno.

Inseguimento in centro a Milano. Auto della polizia locale si ribalta, coinvolta anche una Ferrari. Caccia all’Audi fuggita #inseguimento #Milano #localteam pic.twitter.com/4cz9SLIArj — Local Team (@localteamtv) September 23, 2022

Quattro feriti tra cui un codice giallo

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno soccorso le quattro persone rimaste ferite, tutte di età compresa tra 25 e 34 anni. Si tratta del motociclista, un ragazzo di 33 anni che è stato medicato e trasportato in codice giallo al Policlinico, di due agenti della polizia locale, portati in codice verde al Pronto Soccorso del Fatebenefratelli, e del conducente della fuoriserie che, con un’escoriazione alla gamba, ha rifiutato il trasferimento in ospedale. Fortunatamente, nessuno di loro è in gravi condizioni.