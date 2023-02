Giugliano, uomo investito e ucciso mentre cambia una gomma all’auto

Tragico episodio accaduto a Giugliano in Campania, sulla strada che viene conosciuta nella zona come «Asse Mediano» direzione Lago Patria: un uomo mentre cambiava il pneumatico del suo furgone quando è stato investito da un veicolo. L’uomo ha perso la vita sul colpo, sono stati inutili le manovre di rianimazione eseguite dagli operatori del 118.

L’uomo investito mentre cambiava una ruota a Giugliano

Un tragico incidente mortale stradale ha avuto origine nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 14 febbraio, sull’Asse Mediano di Napoli: un giovane uomo di 33 anni è stato investito e ammazzato da un’automobile. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dalla squadra mobile intervenuta sul posto, il 33enne era un dipendente di un negozio di arredamenti e si trovava alla guida del furgone della ditta quando, arrivato in via San Francesco a Patria a Giugliano, verso la direzione Lago Patria, ha forato un pneumatico del furgone.

L’uomo si è fermato per sostituire la gomma forata, ma in quel preciso momento è stato investito da un suv, un Range Rover Evoque, che lo ha centrato in pieno scaraventandolo sulla strada.

I soccorsi hanno tentato di rianimarlo

Il conducente alla guida del suv che ha investito l’uomo si è fermato per prestare i primi soccorsi e ha allertato immediatamente il 118. Tuttavia, quando sul posto sono arrivati i soccorsi per il 33enne non c’era purtroppo più niente da fare. L’uomo è morto sul colpo a causa dell’impatto provocato dall’auto. Difatti, il 33enne ha riportato delle gravi ferite accentuate dall’impatto subito con l’asfalto dopo essere stato travolto dall’auto.

Sul luogo del tragico incidente di Giugliano in Campania sono arrivate, in un secondo momento, anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto e per raccogliere altre informazioni utili al caso. Tuttavia, la strada non è stata chiusa al traffico.