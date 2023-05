Incidente sulla Statale 34 a Ghiffa, scontro tra due auto: un morto e un ferito

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 maggio, si è verificato a Ghiffa, sulla statale 34 del Lago Maggiore, un incidente mortale: due auto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente. Immediato l’arrivo dei soccorsi che, giunti sul posto, si sono accorti immediatamente della gravità delle condizioni di uno dei conducenti in particolare, un giovane di 20 anni deceduto poco dopo.

Incidente mortale a Ghiffa

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri, che dovranno occuparsi di ricostruire la dinamica dell’incidente per chiarire le cause. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi. Secondo i primi rilievi, lo schianto è avvenuto attorno alle 19, nella zona del camping La Serra, coinvolgendo due Fiat Panda, una bianca e una grigia. A bordo, per entrambi i mezzi, c’erano solo i due conducenti. Ad avere la peggio il conducente dell’auto grigia. Alle 20 di ieri la statale 34 era ancora chiusa, creando lunghe code e disagi al traffico.