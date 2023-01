Incidente sulla Gela-Catania, scontro frontale: un morto e 3 feriti

Ancora una vittima della strada, questa volta a causa di uno spaventoso incidente sulla Gela-Catania. Due veicoli si sono scontrati frontalmente e da questo evento ci sono stati tre feriti gravi e un morto. La strada per il momento rimane chiusa al traffico con conseguenti problemi alla viabilità.

La dinamica dell’incidente sulla Gela-Catania dai risvolti tragici

Grave incidente mortale accaduto ancora una volta in Sicilia, lo scontro ha avuto origine sulla strada statale 117 bis, la Centrale Sicula che da Gela porta a Catania, all’altezza dello svincolo per Piazza Armerina. La dinamica non è ancora del tutto chiara, ma secondo alcune ricostruzioni un camion e un’autovettura con alcune persone a bordo si sono scontrate frontalmente e i veicoli sono stati protagonisti del terribile incidente.

L’impatto è stato violentissimo, il bollettino riporta un morto, si tratterebbe di una donna, e di 3 feriti gravi. Il tratto di strada è stato chiuso temporaneamente in entrambe le direzioni dove si è verificato l’incidente per favorire le operazioni di soccorso e il trasporto dei feriti in strutture sanitarie. Il traffico viene temporaneamente deviato lungo le strade limitrofe da indicazioni sul posto, presenti anche Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena sarà possibile.

Il bilancio dei feriti, chi è la vittima

A causa dell’incidente sulla Gela-Catania ci sono tre feriti gravi e una vittima. Infatti nel violento impatto tra i due mezzi è deceduta un’insegnante di Acate, Maria Carmela Di Bennardo, originaria di Comiso, i soccorsi hanno fatto di tutto per rianimarla ma la donna ha perso la vita sul colpo.

I feriti sono stati trasportati da tre ambulanze arrivate da Gela, Niscemi e Piazza Armerina insieme a due elicotteri di soccorso del 118. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti di polizia e dell’Anas che oltre a svolgere le operazioni di ripristino stanno anche cercando di analizzare meglio la dinamica dell’incidente.