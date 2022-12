Incidente a Gallicano, morto il poliziotto Marco Mastrantonio

Incidente mortale a Gallicano nel Lazio: a perdere la vita è il sovrintendente capo e responsabile della squadra informativa del commissariato di Tivoli e Guidonia Marco Mastrantonio, 57 anni. Il poliziotto – stando a un primo accertamento – si stava recando proprio in commissariato quando, al chilometro 5,2 della via Prenestina Nuova, è avvenuto lo scontro che non gli avrebbe lasciato scampo.

Gallicano nel Lazio, grave incidente: morto un poliziotto

L’incidente è accaduto verso le 11:30 di oggi, 27 dicembre. Lo scontro violento tra un’una Opel Mokka e una Peugeot 208 non avrebbe dato all’agente modo di chiedere aiuto. È morto sul colpo. Con lui c’era un’altra persona, che è poi rimasta ferita in seguito all’incidente. Stando alla ricostruzione di una testata locale, il poliziotto sarebbe stato sul sedile del passeggero, mentre il genero sarebbe stato alla guida.

I soccorsi si sono recati subito sul posto e hanno trasportato questa persona in elisoccorso. Anche il conducente della seconda auto coinvolta è rimasto ferito. La salma dell’agente è stata trasportata all’ospedale di Tor Vergata. Anche i carabinieri si sono recati sul posto per accertare le dinamiche dell’incidente e fare chiarezza su quanto avvenuto. Nel Lazio si sono riscontrate anche altre due vittime oggi, sempre per via di un incidente. Sui Monti Lepini, tra Frosinone e Latina, due tir si sono scontrati frontalmente ed entrambi gli autisti hanno perso la vita. L’incidente risale a qualche ora prima di quello del poliziotto, verso le ore 7.

Il ricordo di Marco Mastrantonio

«Abbiamo appreso con immenso dolore la scomparsa del collega, nostro iscritto, Marco Mastrantonio. Purtroppo è deceduto a causa di un terribile incidente stradale che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie e una figlia, alle quali il Mosap si stringe nel dolore». Così il segretario generale del Mosap Fabio Conestà esprime il suo cordoglio e quello dell’ente per la perdita del 57enne.

Originario di San Vito Romano, Marco Mastrantonio si stava recando al commissariato di Tivoli dove prestava servizio quando è avvenuto l’incidente fatale.