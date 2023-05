Incidente tra Foggia e Troia, scontro tra auto e moto: tre morti

Tragico incidente quello avvenuto ieri pomeriggio tra Foggia e Troia, dove due moto si sono scontrate con un’auto. Nell’impatto sono morti due fidanzati a bordo di una motocicletta e un amico a bordo della seconda moto.

Incidente tra Foggia e Troia

Il sinistro frontale è avvenuto sulla Statale 90 della Puglia, a Troia, a circa 15 km da Foggia. Nell’incidente, sulle cui dinamiche sono ancora in corso le indagini delle autorità, sono rimaste coinvolte un’auto e due motociclette. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, ma per le tre vittime non c’è stato nulla da fare. Si tratta di Emanuele Serafino, 32 anni, ed Emilio D’Avella, 30 anni, entrambi di Ariano Irpino, e Pamela Mustone di 33 anni, originaria di Melito Irpino. D’Avella e Mustone erano fidanzati e viaggiavano sulla stessa moto, mentre l’altro amico si trovava sulla seconda.

Il conducente quarantenne della Dacia Duster con cui si sono scontrati, è solamente rimasto ferito. Trasferito al Policlinico Riuniti di Foggia sotto shock, l’uomo non è in pericolo di vita ed è stato sottoposto agli esami tossicologici e all’alcol test. Per far sì che le forze dell’ordine potessero svolgere le indagini e i mezzi di soccorso potessero intervenire, è stato necessario chiudere il tratto di strada in entrambe le direzioni.