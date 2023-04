Incidente ferroviario in Olanda, treno deragliato: un morto e decine di feriti

Stanotte è avvenuto un incidente ferroviario in Olanda, più precisamente alle 3.25 ora locale (1.25 in Italia) a Voorschoten, tra L’Aia e Amsterdam. Una persona è morta e almeno 30 sono rimaste ferite.

Incidente ferroviario in Olanda: le dinamiche

Dopo aver urtato attrezzi da costruzione (tra cui una gru) sulla corsia lungo il villaggio di Voorschoten nella periferia nord-est di La Hay, un treno a due piani è deragliato. In seguito è avvenuta la collisione tra questo convoglio passeggeri, che proveniva da Amsterdam e trasportava circa 60 persone, e un treno merci.

Una carrozza anteriore è finita su un campo vicino, un’altra è rimasta sospesa su un fossato pieno d’acqua mentre la terza si è rovesciata su un fianco. Una carrozza ha anche preso fuoco.

L’incidente ha provocato un piccolo incendio che è stato domato dai Vigili del Fuoco. Il servizio ferroviario olandese, nell’attesa di chiarire le cause dell’incidente, ha fatto sapere che tutti i treni operanti sulla tratta fra Leida e L’Aia sono stati cancellati. I funzionari delle ferrovie hanno comunicato che anche i servizi sulla linea, usata dai treni che vanno da Amsterdam a Bruxelles e Parigi, sono stati interrotti e non riprenderanno prima di questo pomeriggio.

«Abbiamo sentito un forte scoppio e improvvisamente le luci si sono spente», ha raccontato un testimone al telegiornale locale. «Inizialmente non potevamo scendere dal treno perché non c’era elettricità», ha aggiunto.

Ora un’inchiesta approfondita dovrà far luce sulle responsabilità e soprattutto si dovrà capire perché c’era una gru sui binari.

Il bilancio di morti e feriti

Le squadre di soccorso intervenute sul luogo dell’incidente a Voorschoten hanno offerto fin da subito il loro aiuto. Alcuni dei feriti sono stati curati sul posto, mentre altri sono stati trasportati in ospedale. Tra loro ce ne sarebbero alcuni in gravi condizioni. Undici delle persone coinvolte sono invece state soccorse e ospitate nelle case dei residenti locali. Per il momento si conta una vittima.