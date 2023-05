Incidente a Crotone, mezzo vola nel fossato: chi sono i tre cacciatori morti

Brutto incidente a Crotone, tre cacciatori sono morti dopo che il loro mezzo è volato in un fossato. I tre uomini erano di rientro dopo aver partecipato a un torneo di caccia. La polizia è al lavoro per scoprire la dinamica esatta del sinistro stradale.

La dinamica dell’incidente di Crotone

L’incidente ha coinvolto un pick-up Ford Raptorche. L’uomo alla guida del veicolo, per cause sconosciute, ha perso il controllo presso la località Poggio Pudano, uscendo dalla strada e cadendo in un fossato alto circa 8 metri. A bordo del veicolo erano presenti quattro persone che stavano rientrando a Reggio Calabria dopo aver preso parte ad una gara di caccia per vincere il Trofeo regionale Sant’Uberto che si era svolta nella zona Fatagò di Cirò Marina nel crotonese. Per cause in corso di accertamento tramite i rilievi della polizia, il mezzo ha perso il controllo sbandando su un tratto rettilineo andando a finire fuori strada e proseguendo senza controllo verso un canale di scolo privo di protezioni laterali. Inoltre, il veicolo si è scontrato contro la parete di cemento armato del canale per poi finire nel fossato.

Chi sono i tre cacciatori morti

Due persone hanno perso la vita subito a causa dell’incidente: Domenico Battaglia e Santo Marcianò, nati entrambi nel 1950, di anni 73. Antonio Carriago, di 29 anni, è stato liberato dalle lamiere inizialmente vivo dal veicolo, ma ha perso la vita poco dopo essere stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio a causa delle gravi ferite provocate dall’urto. Una quarta persona invece, è stata ricoverata nel reparto di rianimazione del nosocomio crotonese. Giuseppe Giordano, il presidente della Federcaccia Calabria, è sotto shock per questo incidente e ha commentato: «Un’immane tragedia che ha sconvolto la Federazione ma che colpisce, oltre che le famiglie, anche l’intera comunità dei cacciatori calabresi». Inoltre ha aggiunto: «Un pensiero va alle povere vittime di questo tragico incidente e alle loro famiglie a cui va il più profondo cordoglio della Federcaccia».