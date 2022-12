Incidente a Collecchio, scontro frontale in tangenziale: un morto e due feriti

Grave incidente oggi, 21 dicembre, intorno alle ore 13 a Collecchio, in provincia di Parma. Il bilancio è di un morto – una donna di 82 anni – e di due feriti, sulla tangenziale in corrispondenza della rotonda di Madregolo. Due auto si sarebbero scontrate frontalmente e l’impatto sarebbe stato talmente violento che la donna, alla guida di uno dei mezzi, sarebbe morta sul colpo. Anche una terza auto sarebbe stata coinvolta nell’incidente.

Collecchio, incidente sulla tangenziale: muore donna di 82 anni

Lanciato l’allarme, sono arrivati sul posto il personale del 118, l’autoambulanza, la polizia stradale e la Polizia Locale Pedemontana per ulteriori riscontri. Gli accertamenti aiuteranno a stabilire nei dettagli le dinamiche dell’incidente. Per la donna non c’è stato subito nulla da fare, mentre sulle altre persone sono state riscontrate ferite di media gravità. Nel frattempo, il tratto interessato della tangenziale è stato chiuso al traffico per consentire i soccorsi e per rimuovere le carcasse dei mezzi coinvolti.

Un altro incidente è avvenuto verso le ore 17 sempre nella zona di Parma. Questa volta, il luogo dell’incidente è l’A1 Milano-Napoli, tra Parma e Terre di Canossa-Campegine in direzione Bologna. Stando a un primo riscontro, tre auto si sarebbero scontrate all’altezza del chilometro 121. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, soccorsi sanitari e meccanici, polizia Stradale personale della direzione terzo Tronco di Bologna. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico e ora ci si muove solo da una corsia. Si stimano 11 chilometri di coda.

Non è l’unico caso

Lo scorso 17 dicembre, intorno alle 2:20 del mattino, un’auto è uscita fuori di strada, ribaltandosi completamente. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Il conducente è stato ferito gravemente. I feriti sono stati portati al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Sul posto erano infatti intervenute l’autoambulanza e l’automedica.

In questo caso, gli accertamenti serviranno a capire come abbia fatto il mezzo a ribaltarsi senza urtare altri veicoli.