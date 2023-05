Incidente a Clusone, cinque feriti tra cui due bambini di 8 e 10 anni

Tragedia sfiorata nelle scorse ore a Clusone, in provincia di Bergamo, dove lo scontro frontale fra due auto ha causato un totale di cinque feriti, tra i quali due bambini. Ecco cos’è successo.

Incidente frontale a Clusone: cinque feriti

Nella mattinata di venerdì 26 maggio, in via Vittorio Veneto a Clusone, è avvenuto un incidente frontale che ha coinvolto due automobili che procedevano in direzione opposta. Il sinistro, avvenuto poco prima delle 8 del mattino, è successo in una zona (al confine tra Rovetta e Clusone) dove già in passato sono stati registrati diversi incidenti.

Ad essere coinvolte sono state una Fiat 500 e un’Audi Sation Wagon. Violentissimo l’impatto fra le due autovetture, che ha provocato un bilancio di cinque feriti di cui una grave. Una donna di 55 anni, in particolare, è stata infatti trasportata in codice rosso dall’elisoccorso del 118 al più vicino ospedale, il Papa Giovanni. Le altre persone coinvolte nell’incidente, quattro in totale, fanno parte della stessa famiglia ma non sarebbero in pericolo di vita.

Chi sono le persone coinvolte

Oltre alla donna di cui sopra, nell’incidente sono rimasti feriti un papà di 32 anni, la madre di 30 e i due figlioletti di 8 e i 10 anni rispettivamente. La famiglia, ad ogni modo, è stata divisa dopo l’accaduto. Il padre e il figlio maggiore sono finiti all’ospedale di Piario, trasportati con un’ambulanza dei Volontari della Presolana. La madre e la figlia di 8 anni sono state portate all’ospedale di Seriate su un’autolettiga della Croce Verde di Colzate. I quattro membri della famiglia in questione sono stati ricoverati al Pronto Soccorso in codice giallo.

Sconosciute, per ora, le cause precise dell’incidente. Le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Clusone sono in ogni caso al lavoro per cercare di ricostruire cosa possa essere successo. Tutto potrebbe essere dipeso, a questo punto, da una manovra azzardata di uno dei due conducenti.