Chieuti, incidente frontale tra camion e furgone: tre morti

Gravissimo incidente a Chieuti, piccolo paese nel Foggiano. Un camion si è scontrato contro un furgone. Al momento risulterebbero tre morti. L’incidente è avvenuto sulla statale 16 Adriatica. Le cause sono ancora da accertare. A quanto si apprende, il furgoncino e il camion si sarebbero scontrati frontalmente. Per poter estrarre dalle lamiere i due corpi, sono stati necessari gli interventi di due diverse squadre di vigili del fuoco: quella di San Severo e l’altra di Chieuti. I pompieri hanno poi disposto un’area di sicurezza per consentire le manovre di soccorso. Purtroppo, per i tre malcapitati non c’era più nulla da fare.

Chieuti, incidente gravissimo causa tre morti

Sul posto erano presenti anche la polizia stradale per effettuare tutti i rilievi del caso e i carabinieri, a cui sono state affidate le indagini. Infatti, non sono ancora chiare alcune dinamiche dell’incidente. Come mai i due veicoli si trovavano uno di fronte all’altro al momento dell’impatto, in quali condizioni si trovava chi guidava, quali erano le condizioni dei mezzi coinvolti sono le domande a cui le indagini dovranno rispondere.

Al momento, tutte le ipotesi sono valide. La strada è tornata poi nelle disponibilità della viabilità, quindi non è bloccata per chi deve raggiungere il paese dalla statale 16, oppure ha bisogno di percorrere proprio il tratto dell’Adriatica.

Incidente a Chieuti, tre morti: cosa si sa finora

A quanto si apprende, le vittime accertate avevano 22, 39 e 49 anni. Si tratta di operai che lavoravano nel paese vicino di San Severo. L’autista del camion non avrebbe avuto danni. Si tratta dell’uomo che conduceva il tir, un 60enne di Petaccio, in provincia di Campobasso.

La parte anteriore del furgoncino sarebbe andata completamente distrutta per via dell’impatto contro il tir. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio, 25 novembre. Le indagini dovranno fare chiarezza anche su questo aspetto.