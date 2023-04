Incidente a Castelsardo, auto finisce nella scarpata: un morto

Tragico incidente stradale stamattina sulla litoranea per Castelsardo (Sassari), sui tornanti di Punta Tramontana. Un camion della nettezza urbana ha perso il controllo e si è scontrato con due auto provocando una vittima.

Incidente a Castelsardo: le dinamiche

Poco dopo le 7:30 di oggi, per cause da accertare, il conducente di un camion della ditta Gesenu guidato da un 45enne di Sorso ha perso il controllo del mezzo che guidava e si è scontrato con due auto. Una delle vetture è finita in una scarpata vicina. L’uomo al volante di una Renault Megane, Antonio Luigi Pinna, 65enne di Torpé ma residente a Sorso, è morto sul colpo.

Le operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco sono andate avanti per alcune ore, mentre i Carabinieri della Compagnia di Valledoria hanno eseguito i rilievi del caso. Le cause della tragedia potrebbero essere imputate ad un guasto meccanico, ma restano ancora in piedi diverse altre ipotesi.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente, avvenuto in località Li Cantareddi, è intervenuto il personale sanitario del 118 con diverse ambulanze, di cui una del Soccorso Sant’Anna, e l’elisoccorso, che ha trasportato il conducente dell’altra auto all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Costui è rimasto incastrato fra le lamiere ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco.Trasportato in elicottero nella medesima struttura anche il guidatore del camion della nettezza urbana di cui non sono state rese note le generalità, che in queste ore è sottoposto ad accertamenti diagnostici. Le sue condizioni sarebbero gravi. A nulla, invece, sono serviti i tentativi di rianimazione dell’uomo che si trovava nella Renault: dopo un’ora di manovre, il personale sanitario si è dovuto arrendere a costatarne il decesso.