Incidente mortale casello A4, morte Laura e Claudia: chi sono le due vittime

L’incidente avvenuto sabato sera sulla A4 è stato mortale per Laura Amato e Claudia Turconi. Le due vittime, che si trovavano nella stessa auto, tornavano dalla festa di compleanno della prima. A causare l’incidente un’auto che sfrecciava a 150 chilometri in un tratto in cui la velocità consentita non supera i 30 all’ora.

Incidente A4, chi erano le due vittime

Le vittime dell’incidente mortale sulla A4 erano Laura e Claudia, due amiche da diverso tempo. Le due avevano appena fnito di celebrare il compleanno Laura (54 anni compiuti il 25 gennaio), che era riuscita ad organizzare una festa insieme ad amici e colleghi solamente la sera del 17 gennaio.

La donna era infermiera alla Macedonio Melloni, la clinica che fa parte dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco dove lavorava da 5 anni. Laura Amato era originaria di Catania e viveva nell’hinterland milanese. Da 7 mesi lavorava in sala operatoria, dopo aver prestato il suo servizio come operatrice sanitaria in sala parto.

Insieme all’amica Claudia Turconi aveva vissuto le ultime ore di spensieratezza, tra musica e selfie con gli amici. Claudia aveva 59 anni, era anche lei un’operatrice sanitaria ma alla Fondazione Colleoni di Castano Primo (MI), residente a Rescaldina e madre di 4 figli.

Le dinamiche dell’incidente avvenuto a Milano

Secondo quanto ricostruito della Polizia Stradale di Novara, Laura e Claudia erano entrambe a bordo di una Lancia Y, ferme alla barriera della Ghisolfa in direzione Torino. Stavano prendendo il biglietto d’ingresso quando una Lancia Musa, guidata da un 39enne italo-marocchino che viaggiava a più di 150 chilometri orari è piombata contro la loro macchina scaraventandola dall’altra parte della sbarra del casello.

Le due amiche sono morte sul colpo, incastrate nelle lamiere della loro auto. Il conducente della vettura killer ha riportato solo ferite lievi ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo dove è tutt’ora ricoverato. Rischia l’accusa per duplice omicidio stradale.

Al polso del conducente dell’auto è stato trovato un braccialetto ospedaliero del reparto psichiatrico. Sono in corso degli accertamenti proprio su questo dettaglio. Non è da escludere anche che fra le cause dell’incidente ci siano un malore o l’assunzione da parte dell’uomo di sostanze stupefacenti. Solo gli esami tossicologici e alcolemici effettuati in ospedale daranno i risultati.