Incidente tra Carbonia e Villamassargia, frontale tra due auto: 2 morti

Un incidente tra Carbonia e Villamassargia, nel sud della Sardegna, si è verificato alle 8.30 di questa mattina all’altezza della strada provinciale 2 nella frazione di Medau Piredda di Carbonia, zona Tanì. Nello scontro mortale sono rimasti coinvolti i conducenti di entrambe le vetture, deceduti sul colpo.

Incidente tra Carbonia e Villamassargia

Il luogo dell’incidente è una strada provinciale che mette in comunicazione le due località. Secondo le prime parziali ricostruzioni dell’accaduto, le due vetture si sono scontrate frontalmente e una delle due è stata sbalzata fuori dalla carreggiata. Ancora non si sanno i motivi che hanno causato il sinistro.

Le auto coinvolte sono una Renault Clio e una Fiat Idea. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Carbonia e i Vigili del Fuoco, oltre ai soccorsi (ambulanze dell’Auser e la medicalizzata del 118). Quest’ultimi sono però arrivati invano, visto che i due conducenti sono morti sul colpo. Gli operatori sanitari non hanno dunque potuto far altro che constatare il loro decesso. Per ovvie motivazioni, soprattutto per agevolare il lavoro dei soccorritori, la strada è stata chiusa al traffico.

Chi sono le vittime dello scontro

Secondo le prime informazioni, una delle vittime è un ragazzo di 25 anni di Sant’Antioco, già stato identificato. L’altro conducente, rimasto incastrato tra le lamiere delle auto, è un 25enne di San Sperate. Per i due non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento immediato dei soccorsi.

Nello stesso tratto di strada, a inizio febbraio è avvenuto un altro incidente simile, anche questo mortale. La vittima fu un 38enne, Marco Gessa. Il sinistro era avvenuto tra una Lancia Yipsilon e un Doblò, di sera. Nello scontro era rimasta ferita anche una 32enne e il dramma si era consumato in un tratto di rettilineo della quattro corsie non separate da spartitraffico centrale.