Incidente a Capurso, moto contro auto: morto un ragazzo di 25 anni

Un incidente stradale avvenuto a Capurso nella serata di ieri, 2 marzo 2023, è stato mortale per Gianluca de Francisis, un 25enne che si trovava a bordo della sua moto. Il ragazzo è stato raggiunto da un’auto che usciva da una strada laterale proveniente dalla zona industriale del paese.

Incidente stradale a Capurso

Il sinistro è avvenuto intorno alle 19 nella cittadina in provincia di Bari, più precisamente all’altezza di via Casamassima, nel tratto dell’ex statale 100. Dopo l’impatto, le forze dell’ordine hanno subito cercato di ricostruire com’era avvenuto il tragico scontro. Secondo le prime ricostruzioni, la moto sulla quale viaggiava Gianluca de Francis, dotato di casco, si sarebbe schiantata contro un’auto che usciva da una stradina della zona industriale. La motocicletta si è poi fermata schiantandosi su un palo della luce.

Il 25 enne, originario di Casamassima, è morto sul colpo. Vani, infatti, sono stati i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari. Il conducente dell’automobile contro cui si è scontrato il giovane non ha invece riportato alcuna ferita. Di Gianluca de Francisis non si sa molto anche se tutti coloro che lo stanno ricordando sui social network con messaggi d’affetto lo descrivono come un ragazzo benvoluto.

L’arrivo dei soccorsi e le parole del sindaco

Subito dopo l’incidente sono accorsi sul posto le pattuglie della Polizia Locale di Capurso, il personale del 118 e i Carabinieri per i primi soccorsi, per effettuare i rilievi e indagare sulla dinamica dell’incidente mortale. Inutili tutti i tentativi per rianimare il giovane, che è tragicamente morto nell’immediato dopo lo scontro con il palo della luce.

Il sindaco di Capurso, Michele Laricchia, stamane ha espresso il suo dolore e le condoglianze ai familiari di Gianluca: «Nella serata di ieri un giovane di 25 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale nella nostra zona industriale. Una preghiera per Gianluca e un abbraccio forte della comunità capursese alla sua famiglia».