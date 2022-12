Incidente di Cantalupo, morto un quarto ragazzo coinvolto nello schianto

Il nonno che non deve più vendere la sua amata auto, uno smartphone regalato alla figlia, la ex che torna per costruire una famiglia. «Cambia la tua vita! Diventa volontario». La misteriosa campagna per il reclutamento apparsa su VKontakte scatena i blogger pro-guerra vicini al Cremlino che gridano al tradimento dei valori per il vile denaro.