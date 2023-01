Incidente Busto Arsizio, auto contro una pianta: morto 34enne

Grave incidente a Busto Arsizio. Un 34enne è morto, mentre un passeggero 54enne è in codice giallo all’ospedale di Legnano. Le ipotesi ora al vaglio degli inquirenti sono di un colpo di sonno, di un malore o di una distrazione da parte del conducente, che è finito per scontrarsi contro un albero dopo essere uscito di strada.

Busto Arsizio, grave incidente: morto un 34enne

L’incidente è avvenuto in via Boccaccio intorno alle ore 5:30. Stando a una prima ricostruzione, l’auto è uscita di strada e si è scontrato contro l’albero. Il conducente 34enne è morto sul colpo a seguito della violenza dell’impatto. Sul posto, su segnalazione dell’Agenzia Regionale Arey sono intervenuti i paramedici del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma al loro arrivo sul posto per il 34enne non c’era già più nulla da fare. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno estratto dalle lamiere dell’auto un 54enne che era con lui al momento dell’impatto e che era seduto sul lato passeggero.

Il 54enne ha ottenuto le prime cure sul posto e poi è stato trasferito all’ospedale di Legnano, dove è stato portato in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale, che ora è incaricata delle indagini.

Indagini in corso

Le indagini serviranno a chiarire la dinamica dell’incidente e a verificare quali erano le condizioni del conducente mentre era alla guida. Non è chiaro come il 34enne sia uscito fuori di strada e come abbia perso il controllo del mezzo.

Il 34enne si chiamava Paolo Di Ciancio ed era di Busto Garolfo. Gestiva un pub a Legnano e stava per aprire una seconda attività a Castellanza. «È sempre brutto ricevere certe notizie… che si tratti di un amico, un conoscente o anche solo un coetaneo. Io ti conoscevo poco ma x il mio compagno eri un amico. Mi dispiace tantissimo» scrive una conoscente su Facebook.