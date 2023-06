Incidente a Buriasco, scontro tra due auto: morto un ragazzo di 19 anni

Ieri sera è avvenuto l’ennesimo tragico incidente stradale, questa volta a Buriasco, in provincia di Torino. Nello scontro, che ha coinvolto due auto, una Mini Cooper e una Fiat Panda, è morto un ragazzo di 19 anni.

Incidente a Buriasco: un morto

Il sinistro è avvenuto sulla provinciale 129 a Buriasco, all’altezza del bivio per regione Priotti. Secondo quanto ricostruito, la Panda era guidata da Diego Genre, 19enne originario di Vigone, che è morto sul colpo a causa dell’impatto troppo violento con la Mini. A bordo di quest’ultima c’erano un 39enne di Pinerolo e la sua compagna di 36 anni. L’uomo, in condizioni più serie, è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Cto di Torino. La seconda, meno grave, è stata trasportata in ambulanza all’Ospedale di Pinerolo.

Niente da fare invece per il giovanissimo, per cui si sono rivelate inutili le manovre di rianimazione da parte dei sanitari accorsi sul posto. Data la gravità delle sue condizioni si era levato in volo anche l’elisoccorso, ma il suo intervento è stato vano. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Carabinieri per eseguire i rilievi del caso. Ora le forze dell’ordine stanno indagando per capire l’esatta dinamica dell’accaduto. La strada intanto è rimasta bloccata per tutta la serata per consentire i soccorsi, la rimozione della salma e quella dei veicoli. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per estrarre la coppia rimasta incastrata nella Mini Cooper.