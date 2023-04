Incidente stradale a Bitonto: morti quattro ragazzi tra 16 e 24 anni

Tragedia sulla strada provinciale 231, tra Modugno e Bitonto, dove nella tarda serata di ieri si è verificato un incidente stradale in cui sono morti quattro ragazzi. Nello schianto, avvenuto tra due auto, sono rimasti feriti altri due giovani.

Incidente stradale a Bitonto: 4 morti

Secondo quanto ricostruito, il sinistro ha visto coinvolte una Renault Scenic e una Opel Corsa che si sono scontrate frontalmente. Ancora ignote le dinamiche che hanno portato allo scontro, per determinare le quali sono al lavoro le forze dell’ordine. Le quattro vittime viaggiavano tutte a bordo della Opel che, a causa dell’impatto, è finita oltre la carreggiata. La più giovane ha 16 anni e si chiama Lucrezia Natale. Gli altri ragazzi che hanno perso la vita sono, in ordine di età: Floriana Fallacara, 20 anni, il suo fidanzato Tommaso Ricci, 23 anni, e Alessandro Viesti, 24 anni.

Vani i tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari giunti sul posto: per tutti la morte è sopraggiunta sul colpo e la gravità delle ferite ha vanificato le operazioni di soccorso del 118. Altri due giovani, che viaggiavano invece sulla Renault, sono rimasti feriti ed entrambi ricoverati. Uno ha 20 anni ed è stato trasferito presso il Policlinico di Bari, mentre l’altra ha 19 anni e si trova ospedalizzata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Di Venere. Nella notte i medici l’hanno sottoposta ad un’operazione per ricomporre le fratture ai femori e all’omero.

Indagini in corso

Presenti sul posto anche i Carabinieri, la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i giovani dalle lamiere e messo in sicurezza l’area dell’incidente. Per facilitare le operazioni da parte delle forze dell’ordine e del 118 la strada è stata chiusa al traffico e riaperta al termine dei rilievi.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci, che ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali: «Questo è davvero il momento del silenzio, del dolore. La città intera è vicina i familiari delle giovani vittime e ai due ragazzi che sono ricoverati in ospedale in condizioni molto serie».