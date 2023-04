Incidente a Bergamo, Marco Moioli morto a 29 anni: il dolore del padre

Brutto incidente a Bergamo, a perdere la vita è stato un giovane di 29 anni, Marco Moioli. Tutti lo ricordano come un bravo ragazzo e il padre ha espresso il suo dolore per la perdita del figlio con parole commoventi.

La dinamica dell’incidente di Bergamo

Marco Moioli aveva da poco comprato il suo nuovo scooter, uno Yamaha TMax e poco prima dell’incidente si stava recando al funerale del suocero della sorella a Treviolo. Alle 09:50 di questa mattina Moioli si trovava alla Celadina, all’altezza del civico 205 e si apprestava a superare le auto incolonnate in fila. Non si era accorto che i veicoli si erano fermati per far immettere sulla strada la Panda di un 86enne che stava appena uscendo da un parcheggio dal lato di Gorle. Marco non è riuscito a fermare in tempo la sua moto e si è scontrato in velocità con l’utilitaria. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, il giovane ha perso la vita sul colpo.

Le parole dei genitori della vittima

I genitori della vittima hanno espresso il loro cordoglio. Come riporta il Corriere, la madre di Marco, Rosanna Spreafico, ha dichiarato: «Marco era solare, pieno di vita. Non lo dico perché era mio figlio, ma era proprio così». Anche il padre, Pierangelo Moioli, ha ricordato il figlio e raccontato i momenti prima dell’incidente: «Stamattina eravamo al funerale del mio consuocero a Treviolo. Non arrivava, lo chiamavo e non rispondeva. Ho chiamato in ditta e mi hanno detto che aveva timbrato alle 9.20. Allora ho capito che era successo qualcosa e sono andato a cercarlo, sono arrivato fino ad Albano. Poi, mi ha chiamato la sua fidanzata». La mamma ha concluso ricordando: «Era anche generoso. L’altro giorno c’erano in strada un ragazzo e una ragazza che litigavano, lui aveva strattonato lei. C’era anche altra gente, ma solo Marco è intervenuto a difenderla».