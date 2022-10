Incidente a Belluno, Alessandro Tabaku morto per evitare un cervo

Non c’è stato nulla da fare per Alessandro Tabaku, morto intorno alle 5 del mattino di oggi, 24 ottobre, in un gravissimo incidente in provincia di Belluno. Il giovane si stava dirigendo con la sua Opel Corsa negli uffici di Luxottica, dove lavorava alla Global Business Services EMEA.

Incidente Belluno, Alessandro Tabaku morto a 22 anni

Il giovane stava attraversando la SR203. Il percorso rettilineo non avrebbe dovuto creare problemi, ma un capriolo è spuntato sul ciglio della strada. Nel tentativo di evitarlo, il ragazzo avrebbe effettuato una manovra azzardata. L’auto si sarebbe quindi schiantata contro un muretto, si sarebbe poi ribaltata e avrebbe preso fuoco, non lasciandogli scampo. I soccorsi sono stati allertati dagli altri automobilisti che passavano nei dintorni e che avevano notato anche l’animale. Il piccolo cervo era rimasto lì anche all’arrivo dei primi soccorsi.

Per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno lavorato fino alle 8:30, quando l’incendio è stato completamente domato. Purtroppo, per il ragazzo non c’è stato più nulla da fare. Gli abitanti della zona notano spesso gli animali passare da questa strada, che quindi risulta molto pericolosa. Infatti, si parla da tempo di un percorso sopraelevato in modo da evitare eventuali incidenti.

Incidente Belluno, gli accertamenti

L’incidente è avvenuto in provincia di Belluno, in località La Stanga in Comune di Sedico. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. Purtroppo, una volta estratto, il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso. Il ragazzo si era laureato da poco in Economia Aziendale alla Ca’ Foscari di Venezia e aveva trovato lavoro nella vicina sede di Luxottica.

Il giovane era nato a Conegliano e residente a Codogné. Aveva iniziato a lavorare per Luxottica da soli 8 mesi. Il ragazzo si era presentato – secondo l’azienda – con un curriculum brillante e aveva un importante futuro.