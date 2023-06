Incidente sulla Bazzanese, scontro tra due auto: morto un ragazzo di 19 anni

Terribile incidente quello avvenuto stanotte intorno alle 2 circa sulla Bazzanese. Nello scontro, che ha coinvolto due auto, ha perso la vita un ragazzo di 19 anni e sono rimaste ferite due donne.

Incidente sulla Bazzanese

Il sinistro è avvenuto in località Ponte Ronca di Zola Predosa. A scontrarsi sono state un Fiat Ducato e una Dacia Sandero, guidata dalla vittima dell’incidente. Ferite anche una 62enne e una 45enne, entrambe ricoverate all’Ospedale Maggiore di Bologna in condizioni mediamente gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del ragazzo e trasportato al Pronto soccorso le due ferite, sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Borgo Panigale che hanno eseguito i rilievi del caso.

Le vittime in Emilia Romagna in queste ultime settimane

Quello avvenuto sulla Bazzanese è solo l’ultimo di una serie di incidenti che hanno riguardato la regione nelle ultime settimane. L’8 maggio scorso un 24enne è morto a Imola mentre viaggiava come passeggero su un’auto finita fuori strada. Due giorni dopo un 81enne, Gabriele Golinelli, ha perso la vita in un sinistro registrato a Crevalcore, in provincia di Bologna. Il giorno dopo a perdere la vita è stata Emily Vegliante, carabiniere che era in servizio a San Giovanni in Persiceto.

Il 24 maggio a Granarolo, in provincia di Bologna, alle 7 del mattino un automobilista ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro i pali dell’illuminazione finendo fuori strada. Nell’incidente è morta investita Salie Gjonzenalaj, 75 anni. E ancora, il 28 maggio è deceduto un motociclista, Marco Monteventi. 49enne bolognese, dopo lo scontro con un’auto sulla Fondovalle del Panaro è deceduto all’Ospedale Maggiore.