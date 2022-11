Incidente barbecue, per la morte di Tomasella indagati 6 soccorritori: oggi l’autopsia

Alessandro Tomasella è morto dopo un incidente con il barbecue: l’autopsia dovrà fare chiarezza sulla morte del 31enne, avvenuta lo scorso 31 ottobre. Il giovane era di San Cataldo, in provicia di Caltanisetta. Stava grigliando la carne sul barbecue, quando una fiammata lo aveva colpito. L’uomo aveva gettato della benzina per ravvivare il fuoco. Dopo l’arrivo dei soccorsi, il giovane era stato trasportato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Alessandro Tomasella morto dopo incidente barbecue: indagati i soccorritori

Il pubblico ministero Alessandra Russo ha disposto l’autopsia che è stata effettuata questa mattina, 10 novembre. Per la procura di Catania ci sono otto persone nel registro degli indagati: i due amici del giovane che erano con lui, due medici del Pronto Soccorso del Sant’Elia di Caltanissetta e altri quattro soccorritori. Queste ultime quattro persone erano l’equipaggio dell’ambulanza intervenuta sul posto. I genitori del giovane hanno sporto denuncia.

Secondo loro, ci sarebbero state delle scelte sbagliate che avrebbero portato alla morte del ragazzo. Infatti, la famiglia non riesce a spiegarsi perché il ragazzo sia stato trasportato con l’ambulanza e non con l’elisoccorso, visto che era grave. Poi ci sarebbero dei dubbi sulle competenze degli operatori del 118.

Le indagini in corso

Stando alle prime ricostruzioni delle indagini in corso, l’elicottero dedicato al soccorso sarebbe stato impegnato in un’altra operazione. Invece di aspettare che l’elicottero tornasse, gli operatori avevano quindi scelto di trasferire il ragazzo in gravi condizioni in ospedale, anche se con l’ambulanza.

Al momento, le indagini sono in corso, quindi sarà compito degli inquirenti accertare eventuali responsabilità e capire cosa sia eventualmente andato storto nel prestare i soccorsi a questo giovane di 31 anni. «Siamo sconvolti da una nuova triste notizia. Alessandro Tomasella 31 anni figlio di Filippo, nostro associato di Caltanissetta, ci ha lasciati a seguito di un tragico incidente domestico. Ci uniamo in un forte abbraccio alla Famiglia Tomasella con un cordoglio che non ha eguali» si legge in un post pubblicato dalla Federazione Italiana delle Associazioni Nazionali di Commercianti.