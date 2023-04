Incidente sulla via Ardeatina: morto il militare dell’Esercito Alessandro Massimi

Incidente mortale nel pomeriggio di sabato, intorno alle 19:30, sulla via Ardeatina a Roma. A causa dello scontro è morto Alessandro Massimi, caporale maggiore dell’Esercito italiano.

Incidente sulla via Ardeatina

Il sinistro è avvenuto all’altezza di via don Umberto Terenzi, zona Divino Amore. Alessandro, di 45 anni, era alla guida della sua Fiat Panda quando, per cause non note e ancora in corso d’accertamento, si è scontrato con una Jeep Renegade. L’impatto è stato violento e le due vetture (la Jeep era guidata da un 49enne) si sono urtate frontalmente. Ad avere la peggio è stato il caporale maggiore, per il quale a nulla sono serviti i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. I paramedici hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza esito. Hanno invece trasferito al nosocomio il conducente dell’altra vettura, rimasto ferito. Presenti sul posto per i rilievi scientifici gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale che hanno cercato di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Terminate le verifiche, la salma di Alessandro è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria che valuterà se disporre l’autopsia.

Chi era Alessandro Massimi

Alessandro lavorava alla cittadella militare della Cecchignola come caporale maggiore dell’Esercito. Il militare era originario di Paliano (Frosinone) e tutti i giorni faceva avanti e indietro tra la provincia e la caserma, abitando tra Gavignano e Colleferro. Massimi era un grande tifoso della Roma e appassionato di calcio.

«Ti abbiamo sempre chiamato treno, per la tua grinta che mettevi ogni volta sia in campo che nella vita. Un bersagliere vero. Un amico di tutti, una uomo sincero e genuino. Stanotte sei volato via. Mi piace pensarti che corri nei cieli con lo stesso sorriso e con il pallone che tenevi stretto a te in questa foto», ha scritto uno degli amici con cui condivideva la sua passione per il pallone.