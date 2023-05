Incidente ad Ardea, auto contro moto: Andrea D’Ascenzi morto a 49 anni

Brutto incidente ad Ardea, un’auto si scontra contro una moto e il bilancio è di un morto. Andrea D’Ascenzi, di 49 anni, ha perso la vita a causa dell’impatto tra i veicoli.

La dinamica dell’incidente ad Ardea

Continua ad avanzare il numero di vittime sulla strada nella città di Roma e provincia: 59 il bilancio dei decessi dall’inizio dell’anno. Questa volta è stato un uomo a perdere la vita, si tratta di Andrea D’Ascenzi, di 49 anni romano. Andrea era in sella a uno scooter Honda Sh 300 e ha perso la vita nella serata di mercoledì dopo essersi scontrato contro una Ford Fiesta con a bordo tre operai nella zona di Tor San Lorenzo, comune di Ardea alle porte di Roma. L’incidente è accaduto all’incrocio fra via Severiani con via delle Mimose. Andrea D’Ascenzi è deceduto sul colpo. Gli operai, invece, sono stati portati in ospedale a Pomezia con ferite lievi. Al momento della tragedia guidava l’auto un 25enne che è stato sottoposto all’alcoltest e al drug test. Gli uomini poi, sono stati sentiti dai carabinieri che indagano per ricostruire i fatti e non escludono che il guidatore potrebbe essere accusato di omicidio colposo.

Un incidente simile avvenuto ieri a Manfredonia

Un episodio simile è stato segnalato nella città di Manfredonia nella giornata di ieri. Un geometra 50enne ha perso la vita mentre era in sella alla sua moto e percorreva viale Miramare. Improvvisamente, l’uomo ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato contro un’auto che procedeva nel senso opposto. Subito sono stati allertati i soccorsi e in poco tempo gli operatori sanitari sono giunti sul luogo ma non hanno potuto operare perché il 50enne ha perso la vita sul colpo. Inoltre, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche agenti della polizia e della polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro stradale.