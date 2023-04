Incidente ad Anzola, scontro tra auto, camion e camper: un morto

Ennesima tragedia sulle strade italiana, questa volta c’è stato un brutto incidente ad Anzola, in provincia di Bologna. A causa di uno scontro tra un’auto, un camion e un camper ha perso la vita un uomo di 38 anni di origine tunisina residente a Modena.

La dinamica dell’incidente di Anzola

È ancora da accertare la dinamica dell’incidente di Anzola e per ora non si ha un quadro completo della situazione. Non a caso, le forze dell’ordine sono sul luogo dell’incidente, ovvero via Emilia all’altezza del civico 122, per cercare di raccogliere elementi utili alla ricostruzione dello scontro. L’impatto sarebbe avvenuto tra una Fiat Punto e un mezzo pesante, un camion. Inoltre, nell’incidente sarebbe stato coinvolto, seppur marginalmente, un caravan che viaggiava sulla strada. A perdere la vita è stato il pilota dell’automobile, un muratore di 38 anni di origine marocchina che abitava a Modena, Rebai Najmeddine. Purtroppo per lui sono stati inutili i soccorsi. Inoltre, in seguito allo schianto si è sviluppato anche un incendio nel motore del mezzo pesante con rischi per l’autista ma non ci sono state conseguenze a causa del pronto intervento degli operatori. Infatti, i sanitari del 118 hanno medicato e aiutato l’autista del camion.

I problemi per la viabilità

L’incidente di Anzola ha provocato anche diversi problemi alla viabilità. Infatti, l’Anas in un comunicato ha spiegato che per facilitare le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità via Emilia è stata chiusa al km 122 in entrambe le direzioni. Anas ha anche specificato che il traffico è stato deviato grazie a un’uscita obbligatoria al km 121,800 per chi viaggia in direzione Modena mentre l’uscita obbligatoria è al km 123,500 per chi viaggia in direzione Bologna. Inoltre, gli operatori Anas sono sul luogo per gestire la viabilità, cercando di riaprire la strada il prima possibile, ed evitare che possano formarsi lunghe code sulla strada.