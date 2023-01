Incidente ad Anguillara Veneta, auto finisce nel fiume: un morto

Tragedia ad Anguillara Veneta, in provincia di Padova. Un’auto è finita nell’Adige e il conducente è morto. La vittima è un giovane di 27 anni e il personale sanitario non ha potuto fare altro che recuperare il corpo e constatarne il decesso.

L’auto finita nel fiume ad Anguillara Veneta

Secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente, un primo allarme sarebbe scattato questa mattina, poco dopo le ore 8. Infatti, intorno a quest’ora è stato chiesto l’intervento dei soccorritori per un incidente avvenuto in località Borgo Forte, nelle immediate vicinanze di Anguillara Veneta. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Piove di Sacco insieme ai nautici di Rovigo. Ovviamente, anche i soccorritori sono giunti sul luogo e hanno aspettato le operazioni di recupero del mezzo.

Le operazioni di recupero hanno impiegato un po’ per recuperare il giovane di 27 anni precipitato con l’auto nell’Adige. Tuttavia, una volta recuperato, il ragazzo era ormai senza vita. I soccorritori hanno constatato il decesso dell’uomo.

La dinamica dell’incidente

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente di Anguillara Veneta, anche sei gli agenti stanno lavorando per cercare di ricostruire con maggiore chiarezza l’accaduto. Secondo quanto riportato da Fanpage, non ci sarebbero altre auto coinvolte in questa tragedia. Per questa ragione, è improbabile pensare che l’auto della vittima sia stata spinta fuori strada da un altro veicolo. A quanto pare quindi, l’automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo e non sarebbe riuscito a evitare la caduta nelle acque del fiume.

Le autorità non escludono che il giovane che ha perso la vita nell’incidente possa aver avuto un colpo di sonno. Questo stato di incoscienza improvviso gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo e l’auto sarebbe precipitata nel fiume. Ad ogni modo, le autorità stanno continuando le indagini per scoprire ulteriori dettagli e decretare con certezza la morte del giovane di 27 anni.