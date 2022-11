Incidente ad Ancona, ambulanza travolta da un tir: morti autista e paziente

Tragedia a Falconara Marittima, in particolare lungo lo svicolo di collegamento tra il casello di Ancona Nord e la SS76, dove nella tarda mattinata di lunedì 28 novembre ha avuto luogo un incidente che ha visto un tir ribaltarsi su un’ambulanza. Due i morti accertati e due i feriti tra cui uno in gravissime condizioni.

Incidente ad Ancona: tir travolge ambulanza

Secondo quanto ricostruito, il mezzo pesante aveva appena passato una curva quando, per cause ancora da accertare, si è ribaltato proprio mentre dal lato opposto sopraggiungevano il veicolo sanitario della Croce Rossa di Senigallia e un’automobile.

Immediata la chiamata ai soccorritori che, giunti sul posto con l’eliambulanza, l’automedica di Falconara e i Vigili del Fuoco, hanno purtroppo dovuto constatare la morte di due persone. Si tratta dell’autista dell’ambulanza, 28 anni, e della paziente di 83 anni che viaggiava a bordo del mezzo. La donna era stata dimessa dall’ospedale di Ancona per essere trasportata e ricoverata in un’altra struttura, ma purtroppo è stata rinvenuta priva di vita. L’infermiere che viaggiava dietro con lei è stato invece estratto vivo dai pompieri ed è stato trasferito in ospedale in gravissime condizioni.

L’incidente ha visto coinvolti anche il camionista, illeso ma in stato di choc, un automobilista, rimasto lievemente ferito, e i due passeggeri della sua macchina che hanno riportato qualche contusione e tanto spavento. Il camion ha infatti colpito solo la parte anteriore del mezzo lasciando intatto l’abitacolo. Presenti sul posto anche le squadre Anas e la Polizia stradale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e gestire il traffico. Per consentire l’accesso ai mezzi sanitari e i soccorsi, lo svincolo è stato chiuso in direzione Roma.

Il cordoglio della Protezione civile e della Croce Rossa

Il Dipartimento della Protezione Civile ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell’autista e della paziente che si trovavano a bordo dell’ambulanza coinvolta nel sinistro: «Esprimiamo tutta la nostra vicinanza al secondo soccorritore, gravemente ferito, che in queste ore sta combattendo per la propria vita. Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari per la grave perdita e un augurio per una pronta guarigione al ferito, il Capo del Dipartimento, Fabrizio Curcio, rinnova la stima e la gratitudine per tutti i volontari, i soccorritori, le organizzazioni e le strutture del Sistema di Protezione Civile che, con grande spirito di abnegazione e dedizione, operano per il bene e la sicurezza dei nostri cittadini».

Queste invece le dichiarazioni del presidente della Croce Rossa Francesco Rocca: «Esprimo, a nome di tutta l’associazione, il cordoglio per la tragica perdita del nostro autista e del paziente a bordo. Preghiamo per la vita del secondo soccorritore e ci stringiamo al dolore delle famiglie e del Comitato di Senigallia».