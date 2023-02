Incidente ad Albano: suora finisce contro l’auto del prete e un’altra vettura

Lunedì mattina, intorno alle 11, nella località di Albano Laziale all’ingresso della Tangenziale c’è stato un incidente stradale particolare, che ha coinvolto tre auto: una suora ha tamponato l’auto di un prete ed è carambolata su un’altra vettura. Per fortuna non c’è stata nessuna vittima mortale.

L’incidente ad Albano Laziale

Grazie a una prima ricostruzione è possibile comprendere cosa sia accaduto nell’incidente di Albano Laziale. Secondo questa ricostruzione, effettuata dalle autorità, le vetture viaggiavano su via Vascarelle nelle prossimità dell’imbocco della tangenziale Appia bis, quando, per cause ancora sconosciute e in fase di analisi da parte degli agenti della Polizia, ha avuto origine un incidente a catena. Sembrerebbe che a provocare il tutto sia stata una suora di 91 anni che guidava la sua auto.

Tantissima la paura per le condizioni di salute dell’anziana religiosa, con i suoi 91 anni, che è uscita solamente con qualche livido e un grande spavento per l’urto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale che hanno chiuso la strada per oltre due ore per la sicurezza e anche per svolgere i soliti rilievi. Inoltre, in questo arco di tempo sono state effettuate le operazioni per rimuovere i mezzi danneggiati e affidare i feriti ai dovuti soccorsi.

Altri due incidenti nel Lazio

Lunedì mattina è stata una giornata caotica per gli agenti, visto che contemporaneamente all’incidente di Albano si sono verificati anche altri due incidenti sulla via dei laghi a pochi metri dalla Rocca di Papa. Sempre verso la tarda mattinata due donne alla guida di due citycar si sono scontrate tra via dei Laghi e via delle Barozze, anche qui nessuna delle vittime ha riportato conseguenze gravi.

Un altro caso di tamponamento è stato segnalato sempre sulla via dei Laghi ma tra Rocca di Papa e Nemi, dove un anziano è finito fuori strada e si è ribaltato con il veicolo per evitare di mettere sotto una volpe. Anche in questo caso, per l’uomo anziano non ci sono state gravi conseguenze.