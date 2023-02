Incidente ad Airasca, auto contro furgone: morto un uomo di 41 anni

Grave incidente tra Airasca e Volvera, comuni in provincia di Torino. È successo questa mattina sulla provinciale 139, dove un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente. L’autista della vettura, un uomo di 41 anni residente a Cercenasco, è morto sul colpo.

Incidente tra Airasca e Volvera

L’incidente mortale è avvenuto sulla strada di Villafranca che collega Airasca ad altre cittadine dell’hinterland torinese. La tragedia si è verificata intorno alle prime ore di venerdì 24 febbraio 2023. Il sinistro è stato di tipo frontale e ha visto coinvolte una Fiat Punto (diretta verso Volvera) e un furgone Ford Transit (diretto verso Airasca).

Non si conosce ancora molto riguardo alle dinamiche dell’incidente, ma i Carabinieri, che stanno facendo i primi rilievi sul posto, hanno cercato di spiegare come potrebbe essere successo il dramma. Il deceduto, Flavio Cortese, stava viaggiando al volante della sua Fiat Punto in direzione di Volvera quando, nel fare la curva poco dopo la rotonda, ha perso il controllo dell’auto. Lo scontro frontale con il furgone Ford Transit che viaggiava nella direzione opposta è stato inevitabile. Un urto violentissimo che ha visto la Fiat Punto finire nei campi subito dopo l’impatto.

I feriti e i soccorsi

Subito dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari arrivati anche con l’elisoccorso regionale, i Vigili del Fuoco di Pinerolo, la Polizia Stradale di Pinerolo, gli agenti della Polizia locale di Volvera e i Carabinieri della stazione di None, per i rilievi del caso. Flavio Cortese è il nome del 41enne morto nell’impatto, il conducente della Fiat Punto. I due uomini che erano invece a bordo del furgone Ford Transit sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Pinerolo in condizioni non gravi (codice verde). Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada, la viabilità nella zona è stata chiusa per alcune ore.