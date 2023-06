Incidente ad Agna, auto si schianta contro un platano: morto un uomo di 56 anni

Terribile incidente quello avvenuto ieri ad Agna, in provincia di Padova. Un uomo di 56 anni è morto poco dopo le 18.45 schiantandosi con la sua auto contro un platano lungo la provinciale Sp3, nel tratto di via Diaz.

Incidente ad Agna: un morto

Angelo Canato, che risiedeva in paese, è il nome della vittima del sinistro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha perso il controllo della sua Peugeot 307 ed è finito contro un platano a bordo strada. Gli automobilisti che lo hanno notato hanno immediatamente lanciato l’allarme e, sul luogo dei fatti, sono intervenuti i soccorsi del Suem 118. Purtroppo, però, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo schianto, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tra le cause che potrebbero aver contribuito a provocare lo schianto non si esclude un malore improvviso, ma anche la velocità (ipoteticamente) sostenuta o una banale disattenzione. La viabilità è rimasta bloccata per un paio d’ore, il tempo necessario agli operatori per terminare i rilievi del caso.